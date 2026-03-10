ギラン・バレー症候群を患ったことを公表した俳優小堀正博（37）が10日、インスタグラムを更新。救急搬送された2年前を振り返った。小堀は「3月10日。今日は自分の2つ目の誕生日と思ってる。2年前の3月10日に僕は救急搬送された」と切り出し、「もしあの時救急車を呼んでいなかったら？最初に提案された病院に搬送されていたら？結果選んだ病院で点滴後帰宅を提案された時に帰宅していたら？間違いなく自宅で人生を終えてい