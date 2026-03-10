気象庁発表 【画像】全国の天気を地方ごとに 関東地方北部では、１０日昼過ぎにかけて積雪や路面の凍結による交通障害に警戒し、着雪に注意してください。 ［気象概況］関東の東海上には低気圧があって東へ進んでおり、関東甲信地方は気圧の谷となっています。また、関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下６度以下の寒気が流れ込んでいます。このため、関東地方北部では降雪の強まっている所があります。関東地方