【STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG】 予約受付期間：3月10日13時～3月29日23時 10月 発送予定 価格：68,200円 バンダイ ライフスタイル事業部は、寝袋「STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG」の予約受付を、ECサイト「プレミアムバンダイ」にて3月10日13時より3月29日23時まで実施する