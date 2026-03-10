キャンペーン期間：3月10日～5月29日 アサヒ飲料は、「ドデカミン」と「アイドルマスター」シリーズのコラボレーションキャンペーンを本日3月10日に開始した。開催期間は5月29日まで。 本キャンペーンで対象商品に貼付されているキャンペーンシールを集めて応募するとポイントに応じてオリジナルアイテムが抽選で当たるというもの。対象となるのはキ