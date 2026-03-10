テレビ番組のロケ中に右膝を負傷した、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリの開始を報告した。前園は「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています」と書き出し、「今日からリハビリが始まりました。しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします。」とつづった。文言には、廊下を松葉づえを使って歩く背後からの写真などを添え、ハッシュタグに「#松葉杖」「#