中東情勢の悪化により国際的に原油価格が高騰していますが、木原官房長官はきょう（10日）、備蓄されている石油の放出について「決定した事実はない」と述べる一方、「あらゆる可能性は排除しない」と強調しました。原油価格の高騰を受けて、きのう（9日）、G7＝主要7か国の財務大臣がオンラインで会合を開き、「石油備蓄の放出を含めた必要な対応をとる用意がある」との声明を発表しました。これについて木原官房長官は10日午前の