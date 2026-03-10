元テレビ朝日の玉川徹氏が１０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣでの鈴木誠也選手について「好きです」とコメント。その理由も語った。この日もＷＢＣについて特集。日本は１位通過で準々決勝に進むが、相手についてはドミニカかベネズエラになることも伝えた。玉川氏は、日本代表について「鈴木誠也選手が好きですね」と切り出すと「ちょっとね、僕も大谷ファンとか言ってるんだけど、なんかあまりに