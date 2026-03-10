【ドラゴンクエストI&II：Version 1.0.2.0】 3月9日 配信開始 スクウェア・エニックスは3月9日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC（Steam）用RPG「ドラゴンクエストI&II」において、アップデートファイル（Version 1.0.2.0）の配信を開始した。 今回のアップデートでは、「ドラゴンクエストI」における難易度「バ