ENHYPENのジョンウォンが、山下智久とコラボレーションする。ジョンウォンが、映画『正直不動産』の挿入歌で山下智久が歌う『声(feat.JUNGWON of ENHYPEN)』にフィーチャリング参加することが決定した。【写真】ジョンウォン、事務所先輩と“密着SHOT”『正直不動産』は、累計発⾏部数400万部を突破した⼩学館「ビッグコミック」連載中の⼈気漫画が原作となっており、2022年に初放送された。その反響の⼤