【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の井上和が「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック」（以下、「TIF2026」）の3代目「TIF」チェアマンに就任した。【写真】乃木坂46人気メンバー「ドキッとする」美脚輝くスリットスカート姿が女神級◆井上和、3代目TIFチェアマンに就任これまで「TIF」は、多くの出演者・来場者に支えられながら、初代チェアマンを指原莉乃、2代目チェアマンを長濱ねるが務めた。井上は3