“ソウルの宝”と呼ばれていた男は、いまや韓国野球の“国宝”と呼ぶべき存在になった。ムン・ボギョンの神がかった打点本能がなければ、韓国野球にとって17年ぶりとなるWBC決勝ラウンド進出という奇跡もなかった。【写真】東京ドームで輝いたWBC韓国チアたち崖っぷちに立たされていた韓国代表は3月9日、オーストラリアを7-2で下し、大逆転でプールCを2位通過した。その奇跡の突破劇を支えた中心にいたのが、ムン・ボギョンの猛打