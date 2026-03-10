陸上自衛隊日本原駐屯地（岡山・奈義町） 岡山県奈義町の陸上自衛隊日本原駐屯地の自衛官が自衛隊の車を運行中、一般の車と接触して事故を起こしたとして、戒告の懲戒処分を受けました。 3月9日付で戒告の懲戒処分を受けたのは、日本原駐屯地中部方面特科連隊の陸士長（26）です。 日本原駐屯地によりますと、陸士長は2025年7月、真庭市で自衛隊の車を運転中、一般の車と接触し、双方の車を破損させたということです。