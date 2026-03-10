フルーツ大福専門店「弁才天」から、この春だけの特別な柑橘スイーツが登場しています。甘いレモンとして知られる希少品種「レモネード」を丸ごと包み込んだ「スイート檸檬大福」と、和歌山県産の希少な国産グレープフルーツを使用した「観音山グレープフルーツ大福」。どちらも旬の果実の魅力を引き出した春限定の味わいです。爽やかな香りと果実のジューシーさが楽