ソフトバンクの小久保監督が10日、台湾代表でWBCに出場していた徐若熙（シュー・ルオシー）投手が開幕ローテーションに入ってくる可能性について言及した。台湾代表が9日に敗退。開幕ローテーション入りの想定もしているとのことで「（じっくりと大きく育成する）プランもあるらしいですが、1回できあがっているものをわざわざ時間を空けなくてもいいんじゃないかと話をしています」とコメント。一度、台湾に戻り再来日する