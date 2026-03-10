新年を迎えた東京・浅草を行き交う人たち＝2026年1月1日総務省が10日発表した1月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が30万7584円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比1.0％減だった。マイナスは2カ月連続。交際費や私立大学の授業料への支出が減少した。項目別では「教育」が22.6％減となった。交際費を含む「その他の消費支出」は5.9％減った。物価高による節約志向を反映したとみられ、総務省の担当