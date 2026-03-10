◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─メキシコ（2026年3月9日テキサス州ヒューストン）昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が9日（日本時間10日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表としてメキシコ戦に先発。4回1安打無失点と圧巻の投球を見せた。立ち上がり、先頭・デュランをファウルで粘られながらも空振り三振に仕留め勢いに乗った。この回を3者凡