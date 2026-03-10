関東や東北はきょうこの時期としては異例のまとまった雪となりました。【映像】大雪の様子上空の寒気や低気圧の影響できょうの午前中は関東から東北を中心に冷たい雨や雪が降っています。宇都宮では3月としては21年ぶりに10センチを超える積雪を観測したほか、東京都内でも雪が積もった所がありました。また、福島県の白河では3時間で12センチの雪が降り、3月の観測史上1位を記録しています。この時期としては異例のまと