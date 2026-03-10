クマの冬眠時期にあたる今年1月以降、三重県内では東紀州地域を中心にクマの目撃情報などが11件寄せられていて、県内の19の市町にクマへの注意を呼びかける「クマアラート」注意報が発表されています。目撃情報の多くが熊野古道や遊歩道などで確認されていて、三重県は山に入る際は単独行動を避けるよう注意を呼びかけています。三重県によりますと、一般的にクマの冬眠時期にあたる今年1月以降、県内ではツキノワグマの出没が去年