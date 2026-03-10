ひと昔前なら、定年を迎えるころには子どもは自立し、退職金はそのまま「老後の蓄え」に回すことができました。しかし、晩婚化が進んだ現代では、退職金の入金口座が、そのまま学資ローンや住宅ローンの返済にスルーパスされるケースが増えています。本記事では、田中一郎さん（仮名）の事例をとおして、老後に苦しむライフサイクルのねじれについて、FP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成