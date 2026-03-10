三重県四日市市の神前地区の畑で9日、地元の小学生が春の味覚「なばな」の収穫を体験しました。なばなの収穫体験は、子どもたちに収穫を体験してもらい、親しみを持ってもらおうと、四日市なばな部会会長の内田幸輝さんが企画して初めて開かれました。この日は、四日市市の神前地区にある約1000平方メートルの広さの内田さんの畑を神前小学校の1・2年生約100人が訪れ、なばなの収穫を体験しました。内田さんの畑では、なばなの収穫