ちょっとした空き時間に、言葉のパズルで思考のスイッチを切り替えてみませんか？今回は、古風な名前から現代的な通信手段まで、幅広い時代の言葉をピックアップしました。4つの空欄すべてに当てはめて、単語を正しく成立させる音が何か、想像を膨らませてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。あ□□の□□の□□じご□□んヒント：喜怒哀楽などを視覚的に伝える