歌手の浜崎あゆみさんは3月8日、自身のInstagramを更新。リハーサル中の様子を公開し、ボディラインの美しさが際立つ姿に絶賛の声が寄せられています。【写真＆動画】ボディラインの美しさが際立つ姿の浜崎あゆみ「姫に釘付け」浜崎さんは「First week of 【Scapegoat】濃ゆすぎるスタートでした！」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。打ち合わせから振り付けの練習まで、リハーサル中のさまざまな様子を紹介しています。