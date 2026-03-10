三重県伊勢市にある伊勢理容美容専門学校の卒業式が9日、鳥羽市で行われ、卒業生が美容や理容のプロとして新たな一歩を踏み出しました。卒業を迎えたのは昼間課程と通信課程で学んだ17歳から39歳までの91人です。華やかな袴やヘアメイクで式に臨んだ卒業生に、伊藤真実校長から卒業証書が手渡されました。伊藤校長が「ここで身につけた技術や心を持って、多くの人に喜びや感動を与えてくれることを期待しています」とはなむけの言