オランダ発のぬいぐるみメーカー「BON TON TOYS（ボントントイズ）」が手掛けたミッフィーの新作アイテムが、3月13日（金）から、マークスインターナショナルが展開しているECサイト「marcs STORE 本店／楽天市場店」や全国のインテリアライフスタイルショップで発売される。【写真】バッグに付けたらかわいい！新色のキーチェーンも登場■春夏らしいカラーで展開今回発売されるのは、オランダで1933年に設立された歴史ある