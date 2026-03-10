難しいシーズンとなったが、徐々に流れが良くなりつつあるのだろうか。セルティックの旗手怜央は３月８日、スコティシュカップ準々決勝で宿敵レンジャーズとのダービーマッチにフル出場。PK戦で３番手のキッカーを務めて成功させ、チームのベスト４進出に貢献した。今季の旗手は精彩を欠くパフォーマンスで何度も批判を浴びてきた。特に2026年になってからはレギュラーの座も失い、常にモチベーションの低下を指摘され、放出