現地３月９日に開催されたフランス２部の第26節で、中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスが敵地でダンケルクと対戦。１−１で引き分けた。この一戦でチームを救う同点弾を決めたのが中村だった。０−１で迎えた90＋５分、敵陣ペナルティエリア内で左からのグラウンダーのクロスに反応。華麗なターンから、鋭い右足のシュートを突き刺してみせた。 相手GKが一歩も動けなかったこのゴールにSNS上では、「