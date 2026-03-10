金子恭之氏金子恭之国土交通相は10日の記者会見で、ホルムズ海峡につながるオマーン湾で4日に空からの落下物と思われるものにより損傷した日本関係船舶が湾外に移動したと明らかにした。窓にひびが入るなどしたが、運航に支障はないとしていた。米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で、ホルムズ海峡は事実上封鎖されている。海峡奥のペルシャ湾内に留め置かれた日本関係船舶は45隻、日本人乗組員は24人で変わらない。