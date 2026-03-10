ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１０日、Ｘを更新。８日に行われたＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんの献花式に出席したときの様子を振り返った。ＧＡＣＫＴは真矢さんの献花式について「元々はファンのために準備された献花式だったが、ＳＵＧＩＺＯに連絡をして行くことができないか尋ねた」ところ、暫くして「関係者のために早朝の時間を作ったと連絡がきた」ことから「鬼龍院翔やＹＦＣｚのメンバーたちに声をかけ、全員