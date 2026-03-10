米イスラエルの攻撃を受け、立ち上る煙＝3日、イラン首都テヘラン（AP＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは9日、トランプ政権が対イラン軍事作戦を開始してから2日間で推計56億ドル（約8800億円）相当の弾薬を使用したと伝えた。交戦が続く中、政権は今週にも追加の防衛予算を議会に要請する予定。議員の間では弾薬消費への懸念が強まっており、野党民主党議員の反対が見込まれるという。米政府が9日、攻撃にか