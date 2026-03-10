【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定 4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の最終トレーラーが3月10日に公開された。 【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】 本作