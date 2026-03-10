ドミニカ共和国は９日（日本時間１０日）にフロリダ州マイアミでのイスラエル戦に１０―１で大勝し、３連勝で１次ラウンドＤ組突破を決めた。ヒーローは２回に満塁弾、７回に２点適時打を放ったフェルナンド・タティス外野手（２６＝パドレス）だ。そのタティスが記者会見で見せたパフォーマンスが話題となっている。今大会の会見テーブルには、ＷＢＣグローバルパートナー「伊藤園」のオフィシャルグリーンティー「お〜いお茶