◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）米国右腕エースのスキーンズ（パイレーツ）が、メキシコとの大一番で今大会初先発し、４回１安打無失点７奪三振の圧巻の投球を見せた。１番デュラン（レッドソックス）との対戦で、６球目に９９・７マイル（約１６０・５キロ）をマーク。空振り三振で最初のアウトを奪った。３回に２死から二失で初の出塁され、初の安打となる