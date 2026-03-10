◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ニカラグア０ー４ベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラがニカラグアに快勝して無傷３連勝となり、１次ラウンド突破と準々決勝進出を決めた。Ｄ組はドミニカ共和国も無傷３連勝中。１１日（日本時間１２日）には、ベネズエラとドミニカ共和国の全勝対決が組まれている。同試合で勝ったチームが１位突破となる１３日（同１４日）に韓国、負けたチームが１４日（同１