◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ニカラグア０ー４ベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラがニカラグアに快勝して無傷３連勝となり、１次ラウンド突破と準々決勝進出を決めた。０９年以来２度目の４強入りへ盤石な戦いを続けている。オランダに６―２、イスラエルに１１―３で勝ち、試合前に１次ラウンド突破が決まっていたベネズエラ。１回表に「１番・右翼」で先発したアクーニャ（ブレーブス