「まずい」食事はココロとカラダに悪影響を与える！ 腸はメンタルの影響を受けやすい 食事のとり方の一番のポイントは、好きなものをおいしく楽しんで食べること。なぜなら、まずい食事を我慢してとり続けることは自律神経に悪影響を与えるからです。 たとえ「健康によい」とされる食事でも、食べる本人がおいしいと感じなければ食べることはストレスになり、腸内環境が悪化し、自律神経のバランスに支障をきたします。 食事の