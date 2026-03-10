「苦しみ」の正体は“思い通りにいかない”こと？『般若心経』が教える心の解放術 度一切苦厄（どいっさいくやく） 「度一切苦厄」という部分は、現存するどのサンスクリット原典にもなく、玄奘より後代の漢訳にもありません。玄奘の前に般若心経を漢訳した鳩摩羅什（くまらじゅう）と玄奘の訳だけに存在します。 おそらく漢訳の際、最後のほうにある「能除一切苦（よく一切の苦を除く）」を強調するため、ここに挿入したのでし