資料香川県空撮 神戸税関 坂出税関支署が2025年の香川県の貿易概況（速報）を発表しました。輸出は3年ぶりに増加、輸入は2年ぶりに減少、総額は3年連続で減少しました。 輸出額は2795億円で前年より13.6％増えました。最も多かったのは「船舶」で全体の67.5％を占めています。船舶の主要輸出国は、シンガポール（40.3％）、リベリア（28.4％）パナマ（23.8％）です。 輸入額は2423億円で前年より22.3％減りまし