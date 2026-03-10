10日朝、北九州市若松区で歩行者がタンクローリーにはねられる事故がありました。男性は意識不明の重体です。 警察によりますと、10日午前7時半ごろ、北九州市若松区赤島町で、歩いていた男性が大型トラックにはねられました。男性は病院に搬送されましたが意識不明の重体です。現場は国道199号です。警察は付近を通行止めにして当時の状況を調べるとともに、タンクローリーを運転していた男性に話