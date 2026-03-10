米イラン戦争終結期待で円に買い戻し、ドル円157.50円台に軟化 米国イラン戦争が早期に終結するとの期待から有事のドル買いが後退。前日にドル高・円安が進んだ反動で円を買い戻す動きが広がっている。 円全面高、ドル円は157.50円台まで下落。豪ドル円は111.30円台まで下げている。 きょうは午後からハウザー豪中銀副総裁の講演が予定されている。ハウザー氏は2月に「これ以上のインフレ高進は許されない、