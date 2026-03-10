◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ 4―0 ニカラグア（2026年3月9日米マイアミ）既に準々決勝進出を決めているD組のベネズエラが、ニカラグアを4―0と破って3連勝を飾った。不動のリードオフマンが躍動した。初回、先頭のアクーニャ（ブレーブス）は四球で出塁すると、オープン戦で左手を打撲し、この試合が今大会初出場となった次打者・チョウリオ（ブルワーズ）の2球目に二盗に成功。捕手の送球ミスで一気に三塁へと