タレント伊集院光（58）が9日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）での最大の驚きを明かした。「とりあえず、WBCで驚いたこと。大谷（翔平）選手すごいな、みたいなのはそんなに野球に興味がなくても聞こえてくると思うんですけど、俺は今日聞いて、がくぜんとした話がある。例の件。徳さん（徳光和夫）」と切り出した。番組では徳光のWBC