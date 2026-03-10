北朝鮮の金正恩総書記の妹・金与正氏は、9日から始まったアメリカと韓国による大規模な軍事演習に対し「想像を絶する結果を招く」と反発する談話を発表しました。アメリカと韓国は9日から合同で、朝鮮半島での有事を想定した毎年定例の軍事演習を行っています。これに対し金与正氏は10日、国営通信を通じて談話を発表し、「ヒステリックに強行される演習は、『戦争ごっこ』ではなく、わが国家との対決を意識した挑発的かつ侵略的な