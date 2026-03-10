スピードスケート世界選手権スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェインで7日（日本時間8日）まで行われ、今大会で現役引退する意向を示している高木美帆（TOKIOインカラミ）は3位だった。ネット上では、レース後の表情が話題に。中継カメラが捉えた姿に熱い視線が注がれた。柔らかな表情に変わった。現役ラストレースを終え、リンク上でこれまでの功績が称えられた場面。真剣な表情を崩さな