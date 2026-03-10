サンコールは急反騰し、上場来高値を更新した。米子会社のサンコール・アメリカが２月にセンコーアドバンス（三重県四日市市）の米子会社と「ＳＮコネクタ」のライセンス取得契約を締結したと発表した。サンコールはきょう、同契約により大手ＡＩクラウド需要向けで立ち上げ、初年度に売上高１０億円の増加を見込んでいることを公表しており、好感した買いが集まっている。 ＳＮコネクタはＶＳＦＦ