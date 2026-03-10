「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１０時現在で、ミネベアミツミが「売り予想数上昇」で２位となっている。 １０日の東京市場で、ミネベアは全体相場の地合い改善を受けて３営業日ぶりに反発しているものの戻りは限定的。中期トレンドを示す７５日移動平均線を下回る水準での推移が続いており、これが売り予想数上昇につながっているようだ。 なお、同社は２月５日に２６年３月