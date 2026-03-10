１０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円５９銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円２０銭前後と同横ばい圏で推移している。 前日のニューヨーク市場では、米・イスラエルとイランによる軍事衝突の行方が警戒されるなか１５８円台半ばで推移していたが、トランプ米大統領が「イランとの戦争はほぼ完了した」と述べ