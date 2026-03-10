生活扶助など現金119万円を不正に受給したとして、香川県さぬき市の会社員の男（63）がきょう（10日）詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男はさぬき市から生活扶助などの給付を受けていましたが、就労による収入があるにも関わらず、さぬき市職員に「収入がない」などとうそを申告し、2024年5月から2025年4月までの間、複数回にわたり、生活扶助及び住宅扶助として現金合計約119万円を不正受給した疑いです。 調べ