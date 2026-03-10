H&Y Filters Japan（株式会社レイクプラッツ）は、可変式ステップアップリング「REVORING」の新タイプを投入。第1弾として「REVORING Mark II 67-82mm 可変式ステップアップリング」を発売した。価格は9,800円。 対応するフィルター径に幅を持たせられる可変ステップアップリング「REVORING」の進化モデル。従来の利便性はそのままに、新たにロック機構を追加したことで、装着後の固定力を強化した。 従来モデル