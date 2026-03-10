閣議に臨む高市首相（中央）ら＝10日午前、首相官邸政府は10日、カジノを含む統合型リゾート施設（IR）の整備地域を追加で選ぶため、地方自治体からの申請を2027年5月6日から11月5日まで受け付けると定めた政令を閣議決定した。IR整備法は全国で最大3カ所を選定すると規定し、現在は大阪の計画だけを認定している。観光庁によると、ヒアリングなどで申請意向を示した自治体があった。個別の自治体名は明らかにしていない。IR誘