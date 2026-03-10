小泉防衛相＝2月、国会小泉進次郎防衛相は10日の記者会見で、長射程ミサイル発射機などの陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）への搬入を巡り、地元自治体に事前の説明がなかったことについて「国防に関わることは、対外的に明かせないことがある」と述べ、理解を求めた。輸送時の安全確保などを理由に挙げた。地元から地域住民を対象とした装備品の説明の場を要望されていることには「真摯に受け止め、今後検討する」とした。